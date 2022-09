Wechsel am Amtsgericht Marbach Ulf Hiestermann wird neuer Direktor

Die Arbeit am Amtsgericht ist nach Hiestermanns Eindruck im Laufe der Jahre nicht weniger geworden – auch wenn er nicht mit konkreten Zahlen aufwarten mag, die für ihn ohnehin nur dann einen Aussagewert haben, wenn man sie richtig einordnet. „Die Arbeit an einem Amtsgericht bildet die Entwicklung in unserer Gesellschaft ab.“ So sei es nicht überraschend, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Zahl der Betreuungsfälle wachse. „Aber auch neue Vertragsformen im Zivilrecht und neue Betreuungsformen ziehen neue Verfahren nach sich“, sagt der 55-Jährige.

Das Internet spielt bei Straftaten immer öfter eine Rolle

Als Strafrichter hat er die Erfahrung gemacht, dass Delikte wie ein Bankraub kaum noch vorkommen. „Das kann daran liegen, dass sich viel Kriminalität ins Internet verlagert hat oder an den erhöhten Sicherungsmaßnahmen der Banken“, meint er. Auffällig sei die Zunahme von Fällen, in denen Soziale Medien eine Rolle spielen. „Jugendliche haben da teilweise einen total naiven und unbedarften Umgang, wenn sie Bilder in WhatsApp-Gruppen einstellen, weil sie die Gruppe belustigen wollen.“ Da gehe es dann nicht darum, Jugendliche zu bestrafen, sondern „erzieherisch zu sanktionieren“, was in Familie und Gesellschaft versäumt wurde.