Wave-Gotik-Treffen in Leipzig WGT startet mit Tausenden Fans

In den vergangenen beiden Jahren hatte es lediglich kleine private Treffen unter Hartgesottenen gegeben. Aber nun verwandelte sich Leipzig wieder in einen eigenen Kosmos: Fans der „schwarzen Szene“, Kostüm-Freaks, Dunkelhippies, Vampiranhänger, Menschen in Barockkleidern oder sogenannte Steampunks - aus der Zeit gefallene Menschmaschinen. Auch Masken in allen denkbaren Varianten sind zu sehen.