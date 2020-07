Wasserbüffel im Bottwartal Es kreucht und fleucht um Habo und Co.

Was die kräftigen, gehörnten Tiere dafür brauchen, sind Kuhlen, in denen sie sich suhlen können. Die Wasserlöcher wurden im Bottwartal von Menschenhand ausgehoben, die Büffel hätten aber auch schon selbst begonnen, in der Erde zu scharren, betont Hutter. So oder so: Es entstehen kleine Feuchtbiotope, die Amphibien anlocken. Spektakuläre Neuansiedlungen kann Hutter in der Hinsicht noch nicht vermelden. Aber generell dauere es seine Zeit, bis sich eine Landschaft verändert, neue Strukturen geschaffen werden und sich Lebensräume wandeln. Zu erkennen ist aber bereits, dass das Gelände je nach Beweidungsgrad und wann die Büffel dort gegrast haben, andere Facetten hat. Einige Bereiche sind für die Tiere auch komplett tabu, sodass sich dort eine ganz eigene kleine Tier- und Pflanzenwelt entwickeln kann. „So entsteht ein Mosaik an unterschiedlichen Grünstrukturen“, erläutert Claus-Peter Hutter. Was sich in den einzelnen Gebieten tut, wird von Fachleuten überprüft. Die Experten knöpfen sich über die Jahre hinweg bestimmte Flächen vor und analysieren, welche Pflanzen und Tiere dort jeweils vorkommen, erklärt Gerhard Fahr. Sogar Satellitenbilder und Drohnenaufnahmen werden regelmäßig ausgewertet, um aus der Luft einen ganzheitlichen Eindruck davon zu bekommen, wie sich die Boden- und Wasserverhältnisse ändern.