Warum nicht mal ein Triathlon? Neues erleben

Seit Donnerstag ist klar: In diesem Jahr wird das Rookie-Projekt in seine neunte Runde gehen. Erstmals ist die Teilnehmerzahl von vornherein auf 30 limitiert, damit die individuelle Betreuung gewährleistet ist. Die Rookies arbeiten zehn Wochen auf ihren ersten Triathlon hin, um am 10. Mai in Steinheim 500 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und fünf Kilometer zu laufen. Das Trainerteam, das vor positiver Energie nur so strotzt, nimmt sich wieder der Aufgabe an, jedermann auf seinen oder ihren ersten Triathlon vorzubereiten. Ob den Sportler, der eine neue Sportart kennenlernen möchte. Oder die Couch-Potato, die mit Sport wenig bis nichts am Hut hatte.