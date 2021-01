Warten auf Entschädigung Werzalit-Streit steht vor dem Abschluss

Der Konflikt zwischen rund 50 ehemaligen Werzalit-Arbeitern und dem Stuttgarter Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz begann im Jahr 2018. Der für seine rigiden Outsourcing-Praktiken bekannte Oberstenfelder Industrielle Jochen Werz hatte nach seiner Niederlage vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt Insolvenz anmelden müssen. Werz’ Firma konnte die Lohnnachzahlungen der zu Unrecht gekündigten Arbeitnehmer nicht mehr leisten. Das große Aufräumen begann: Jochen Sedlitz verkaufte Unternehmensteile an den Österreicher Martin Troyer und das Werksgelände an die Levkas GmbH. Nur mit den rund 50 Arbeitnehmern kam er nicht klar. Zwar nahmen einige von ihnen eine Abfindung von etwa 30 000 Euro an, doch die Mehrheit beharrte auf wesentlich höheren Ansprüchen und wollte weiterklagen.