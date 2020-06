Wann startet die Badesaison? Regeln für Freibäder kommen viel zu spät

Mehr Vorlauf hätte sich auch Oberstenfelds Bügermeister Markus Kleemann gewünscht: „Es wäre doch sinnvoller gewesen, zu sagen: Ihr dürft am 1. Juli aufmachen, hier sind die Anforderungen, jetzt habt ihr Zeit, sie umzusetzen.“ Ob das Bad, in das in normalen Jahren bis zu 8000 Besucher am Tag strömen, überhaupt öffnet, entscheidet der Zweckverband Mitte des Monats. Über einen Online-Ticketverkauf oder Leinen, die Badegäste in den Becken auf Abstand halten – die neue Verordnung lässt diese nun ebenfalls zu –, haben sich die Verantwortlichen in Oberstenfeld schon Gedanken gemacht. Zusätzliches Geld für Absperrbänder oder Desinfektionsmittel haben sie aber nicht ausgegeben. „Wie schnell das dann zu beschaffen ist, ist erst klar, wenn wir bei den Unternehmen anfragen“, so Kleemann, der auch nicht ausschließt, dass das Mineralfreibad dieses Jahr komplett geschlossen bleibt. Dabei spielen auch die Finanzen eine Rolle. 200 000 bis 300 000 Euro beträgt das Defizit des Bades in einem normalen Jahr. Mit verkürzter Saison und wesentlich weniger Gästen dürfte das Minus noch einmal größer sein. Das gilt aber für alle anderen Bäder genauso.