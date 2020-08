Wanderung im Buchenbachtal Wo Bachforellen und Libellen ganz idyllisch miteinander leben . . .

Affalterbach - Die Natur genießen und etwas durchatmen nach einer stressigen Woche – das war mein Ziel, als ich zusammen mit zwei Freundinnen, meiner Partnerin und deren Nichte den Weg ins Buchenbachtal angetreten bin. Ich muss gestehen: Jetzt arbeite ich seit mehr als zehn Jahren in Marbach, bis in das Naturschutzgebiet habe ich es jedoch bis heute nicht geschafft. Und da ist mir was entgangen, wie ich nun seit dem vergangenen Wochenende weiß. Denn: Neben romantischen alten Steinbrücken und glitzerndem und klarem Bachwasser hat einen dort die Idylle vom ersten Moment an im Griff. Von der Hektik, die es vielerorts auch auf Spazier- oder Wanderwegen gibt, ist hier nichts zu spüren. Vielmehr flattern Libellen und Schmetterlinge entspannt umher, während Bachforellen im Wasser ruhig ihre Bahnen ziehen. Apropos Wasser: Das ist an diesem Tag unsere Rettung. Denn es ist heiß. Richtig heiß, als wir uns auf den Weg durch das Tal machen. Bereits um 10 Uhr zeigt das Thermometer Temperaturen um die 30 Grad an. Vorhergesagt sind am Mittag zwischen 33 und 35 Grad. Nicht gerade der ideale Tag, um zu wandern. Jedoch der perfekte, um die Stellen zu genießen, an denen man rasten und zum Abkühlen in den Bach gehen kann.