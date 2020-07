Waiblingen 91-Jähriger baut mehrere Unfälle

Offenbar aufgrund des hohen Alters und der daraus resultierenden körperlichen Einschränkungen war am Donnerstagvormittag ein 91-Jähriger in Waiblingen nicht mehr in der Lage unfallfrei seinen Wagen durch den Verkehr zu lenken. Gegen 10 Uhr wollte der Mann von der Alten Waiblinger Straße nach links in die Neustadter Hauptstraße abbiegen. Hierbei verhielt sich der Mann allerdings bereits derart ungeschickt, dass er noch vor dem Abbiegevorgang im Kurvenbereich rangieren musste. Dabei fuhr der Senior mit seinem Honda Jazz rückwärts gegen ein Verkehrszeichen, welches durch das Fahrzeug aus dem Sockel gerissen wurde und umfiel. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und musste dann feststellen, dass der Unfallfahrer nach dieser ersten Kollision seine Fahrt einfach fortsetzte.