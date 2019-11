Wahlen zur Landessynode und den evangelischen Kirchengemeinderäten Die Kirche will junge Leute erreichen

Wie kann man junge Menschen erreichen und Kirchenaustritten entgegenwirken? Thomas Stuhrmann, Pfarrer in Abstatt und als Theologe Kandidat der Liste „Lebendige Gemeinde“,

hält nichts davon, jeden gesellschaftlichen Trend mitzumachen. Der Glaube an Jesus Christus könne das Leben eines Menschen befreien vom Zwang, sich von anderen bewerten zu lassen. Es brauche Vorbilder, die das konsequent als Haupt- und Ehrenamtliche in der Kirche leben.