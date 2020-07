Wahlen in Marbach stehen an Nächster Nadelstich für Bürgermeister

Wer als Gewinner aus dem Ring geht, wird sich am 24. Januar entscheiden. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein, wäre Durchgang Numero 2 am 7. Februar. Mitte/Ende Oktober soll die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben werden. Ende der Bewerbungsfrist wäre der 29. Dezember. In Sachen offizielle Kandidatenvorstellung ist eine in der Kernstadt am 15. Januar und eine in Rielingshausen drei Tage später vorgesehen. Weitere Termine könnten bei Bedarf dazukommen. Sebastian Engelmann von den Grünen hatte davon abgeraten, sich in der Hinsicht ein zu enges Korsett überzustreifen. Womöglich habe man Anfang 2021 immer noch mit der Corona-Krise zu kämpfen. Dann dürften weniger Besucher in die Hallen strömen und man brauche unter Umständen zusätzliche Vorstellungsrunden, damit sich jeder vor Ort ein Bild von den Kandidaten machen kann. Für diesen Vorschlag gab es breite Zustimmung von den Kollegen, die auch die restlichen Eckdaten für die Wahl festzurrten.