Wahl in Frankreich Verlierer sind die etablierten Parteien

Die Demokraten müssen sich nun zusammenschließen

Die Europaparlamentarier hoffen, dass sich jetzt die pro-europäischen Kräfte hinter Macron versammeln – egal von ob links oder rechts. Markus Ferber fordert nun im Endspurt auch größeren Einsatz des Amtsinhabers: „Le Pen hat in den letzten Wochen gekonnt Themen wie beispielsweise die hohen Lebenshaltungskosten angesprochen, für die Macron bisher glaubwürdige Antworten fehlen. Er muss nun ganz schnell ein überzeugendes Konzept entwickeln, mit dem er die Franzosen davon überzeugen kann, dass er mehr ist als der Kandidat der Eliten.“ Jens Geier ist überzeugt, dass vor allem der Linke Jean-Luc Mélenchon seine Zweideutigkeiten beenden sollte. Der Drittplatzierte hat sich bis jetzt zu keiner wirklich eindeutigen Wahlempfehlung für Emmanuel Macron durchgerungen – was in der Stichwahl entscheidend sein könnte. Der SPD-Politiker René Repasi ist überzeugt, dass rechtsextreme Politiker in Zukunft nur verhindert werden können, wenn es auch eine starke und glaubwürdige Alternative auf der Linken gebe. Katarina Barley ist überaus skeptisch, ob die EU nun in Frankreich direkt aktiv werden sollte. „Diese Frage hat sich schon beim Brexit gestellt,“ sagt sie und plädiert eher für die politische Zurückhaltung der Union.