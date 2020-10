VVS startet besondere Selfie-Aktion Auf Spurensuche durch Marbach

Im Krimi „Schwaben-Ehre“ kommt die Kommissarin Katrin Neundorf freilich nicht so weit herum, schließlich gibt es einen Fall zu lösen, für den sie in der Marbacher Altstadt ermittelt – keine 300 Meter von Schillers Geburtshaus entfernt. Wohl aber schweifen die Erinnerungen der Kommissarin beim Anblick des „stimmungsvollen Gassenensembles“ etwas ab. Sie erinnert sich an mehrfache Besuche in der Schillerstadt, bei denen sie der „Unteren Holdergasse bis zum Haspelturm folgend, dann am Heinlinschen Hof vorbei zur beidseits von sehenswerten Hausfassaden gesäumten Marktstraße“ hochlief. „Höhepunkt einer jeden Marbach-Tour war der grandiose Ausblick von der Schillerhöhe aufs Neckartal“, heißt es in dem Krimi weiter.