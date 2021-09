Vorwürfe gegen Prinz Andrew Missbraucht vom Prinzen? Mutmaßliches Opfer lässt Klage zustellen

Sie sei als „Sex-Sklavin“ gehalten worden

Andrew hat sich bisher zu der Zustellung der Klageschrift nicht geäußert. Allerdings könnte er demnächst zu einer Stellungnahme gezwungen sein. Am 13. September will ein Gericht in New York darüber entscheiden, ob die Klageschrift rechtmäßig zugestellt worden ist. In diesem Fall hätte der Prinz keine 20 Tage mehr Zeit, darauf zu reagieren. Würde er weiterhin schweigen, könnte das Gericht den Tatbestand des Missbrauchs automatisch akzeptieren und den Prinzen zu Schadensersatz verurteilen.