Vorfall in Steinheim Betrügerisch online Waren bestellt

In mindestens zwölf Fällen soll er mehrere Pakete gleichzeitig bestellt und die Lieferung an leer stehende Häuser vereinbart haben, die er zuvor mit fiktiven Namen versehen hatte. Am 6. Juli sollte die Zeugin zwei Pakete an ein Haus in der Marktstraße zustellen und dort ablegen. Sie erkannte jedoch den Betrugsversuch, legte die Pakete nicht ab und schickte sie nach Rücksprache mit dem Besitzer des Hauses zurück.