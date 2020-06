Vorfall in Beilstein Versuchter Raub einer Jacke in der Hauptstraße

Der Bus fuhr gegen 21.20 Uhr in Heilbronn los und kam gegen 22.20 Uhr an der Endhaltestelle an der Apotheke in der Hauptstraße in Beilstein an. Im Bus soll es bereits zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Zeugen und unbekannten Jugendlichen im hinteren Bereich gekommen sein. In der Mitte des Busses saß ein 18-Jähriger und hörte Musik. In Beilstein selbst lief der 18-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Schulzentrum. Der Zeuge aus dem Bus einige Meter vor ihm.