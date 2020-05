Vorbereitung des VfB Stuttgart Vom Teamtraining ins Einzelzimmer

Er selbst gehört nicht zum Personenkreis, der vor der Begegnung am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden eine Woche lang im Hotel logiert. Mislintat ist zwar so nah wie möglich an der Mannschaft dran, doch persönlich wahrt er Distanz. So soll die Infektionsgefahr gering gehalten werden. Weshalb die Spieler auch in Privatautos nach Ludwigsburg fuhren, um dort ihre Einzelzimmer zu beziehen.