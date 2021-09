Vor Deutschland gegen Armenien Unvergessene Länderspiele in Stuttgart

Stuttgart - Ob im Neckarstadion, im Gottlieb-Daimler-Stadion oder in der Mercedes-Benz-Arena: Stuttgart war immer wieder Austragungsort für besondere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. An diesem Sonntag ist es wieder so weit: Deutschland trifft im WM-Qualifikationsspiel in Stuttgart auf Armenien – und will es nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Liechtenstein (2:0) dieses Mal besser machen. Grund zum Jubeln gab es immer wieder, beispielsweise beim 6:0-Kantersieg 2017 gegen Norwegen in der Qualifikation zur WM 2018. Aber auch ein Blick weit in die Vergangenheit lohnt sich, wie das Jahrhundert-Tor von Klaus Fischer zeigt: