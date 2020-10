Vor 50 Jahren starb Janis Joplin 5 große Songs der Frau mit der Reibeisenstimme

2. Mercedes Benz

In Stuttgart-Untertürkheim rieb man sich wahrscheinlich verwundert die Ohren, als dieser selbst verfasste A-cappella-Song 1971 im Radio auftauchte – in der Nachkriegszeit war der Mercedes in Hollywood lange das Auto der Film-Bösewichte. Bei näherem Hinhören wird freilich klar, dass der Song sich gegen den Konsumwahn richtet. Janis Joplin nahm den Song am 1. Oktober 1970 auf – drei Tage vor ihrem Tod.