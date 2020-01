Vor 30 Jahren startete „Tutti Frutti“ Noch so ein Ende des Abendlandes

Einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg von „Tutti Frutti“ hatte das textilschwache Cin-Cin-Ballett (im Original: ragazze cin cin). Durch Berichte und Hochglanzbilder in der Boulevardpresse wurde der Bekanntheitsgrad der Damen weiter gesteigert. Fotos in Männermagazinen waren die Folge. Zitrone Stella Kobs und Erdbeere Elke Jeinsen waren aber schon zuvor als Playmates im deutschen Playboy abgelichtet worden. Die Hannoveranerin Jeinsen schaffte es im Mai 1993 sogar in die US-Ausgabe. Zara Whites sammelte auch „Erfahrungen“ als Callgirl und Darstellerin in Sexfilmen.