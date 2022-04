Von Topshop bis Zara Herzogin Kates erschwinglichste Outfits

Bei einem Besuch in Kopenhagen in diesem Winter trug Kate einen knallroten Blazer von Zara. Kostenpunkt: Rund 80 Euro. Ein Hahnentritt-Kleid von Zara, das für schlappe 50 Euro zu haben ist, ist eines der Lieblingsteile der Herzogin. Als sie es 2020 zum ersten Mal trug, war es nach nur wenigen Stunden online schon ausverkauft. Das vielleicht günstigste Teil in Kates Kleiderschrank: Ein Zara-Rock mit Leopardenprint, der im Sale für 15 Euro über die Ladentheke ging.