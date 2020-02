Von Schokolade, Autos und Iglus Das sind die außergewöhnlichsten Hotels in Deutschland

Stuttgart - Hotels gibt es nahezu überall. Um bei der Masse an Angeboten herauszustechen, haben sich in Deutschland viele Betreiber dazu entschlossen, ihre Unterkünfte besonders zu gestalten. Nahe Stuttgart findet sich zum Beispiel das V8-Hotel, in dem die Themen Automobil und Rennsport maßgebend sind – Luxuskarossen stehen dort neben Oldtimern. In Düsseldorf, Hamburg und Berlin wiederum gestaltet der Konzern Milka Hotelzimmer im Stil ihrer Schokolade. Zu besuchen sind die Milka-Zimmer allerdings nur noch bis Ende März 2020.