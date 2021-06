Von Franz Wohlfahrt bis Florian Müller Die Torhüter des VfB Stuttgart seit 2000

Stuttgart - Zuletzt hatten sich die Verhandlungen etwas hingezogen, am Mittwoch aber vermeldete der VfB Stuttgart Vollzug: Torhüter Florian Müller wechselt vom FSV Mainz 05 an den Cannstatter Wasen und erhält einen Vertrag bis 2025. Der 1,92 Meter große Schlussmann war in der vergangenen Spielzeit an den SC Freiburg ausgeliehen und will sich beim VfB in der kommenden Bundesligasaison gegen Fabian Bredlow durchsetzen.