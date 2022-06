Von der Queen über Diana bis Kate Royale Kleider, die unvergessen sind

Was wäre die britische Monarchie ohne „Pomp and Circumstance“? Dass die Briten den ganz großen Auftritt beherrschen, bewiesen sie einmal mehr am „Platinum Jubilee“, den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Und auch wenn es mancher oberflächlich findet – was die Monarchin, was Herzogin Kate oder Prinzessin Eugenie zu solchen Anlässen tragen, spielt eine entscheidende Rolle.