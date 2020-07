Vokal-Ensemble in Marbach Ulk und zauberhafte Stimmen im Wechselspiel

Marbach - Lebensfroh und bunt geht es zu, als die fünf Akteure der Stuttgarter Vokal-Gruppe Pepper & Salt ihr Publikum in der Marbacher Stadthalle am Freitag mit dem Programm „Sengsalabem – a cappella verzaubert“ in Beschlag nehmen. Soll heißen: nicht nur die Ohren sind bei dem Comedy-betonten Gesang eifrig beschäftigt; auch die Augen haben zu tun. Besonders die Herren setzen auf Farbe und tragen schreiend-bunte Anzüge, die sofort gute Laune verbreiten. Die Damen bevorzugen unifarbene Outfits: Dorothee Kast setzt auf edles Schwarz-Glitzer, Jeschi Paul erscheint im langen Lila, während das Quintett die Zauberformel des Abends am blauen, noch ungeöffneten Zauberkoffer verkündet: „Sengsalabem“. Es ertönt mehrfach und mit ihm der Versuch, all das zauberhaft aussehen zu lassen, was die fünf an musikalischer Juxerei mitgebracht haben.