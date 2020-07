Übertragung des Coronavirus Welche Rolle Aerosole spielen

„Beide Seiten kommen der Wahrheit ein Stück näher“, meint Isabella Eckerle, die eine Forschungsgruppe über neu auftauchende Viren an der Uni Genf leitet. Die virenbeladenen Tröpfchen verhalten sich eben unterschiedlich. „Es macht einen Unterschied, ob ich mich mit vielen Menschen in einem kleinen stickigen Raum befinde oder im Freien, wo diese Tröpfchen sofort von der Luftbewegung davongetragen werden“, so Eckerle. Das Robert-Koch-Institut mahnt daher in seinen Richtlinien zu Corona: „Der längere Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter erhöhen.“