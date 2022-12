Viele neue Arbeitsplätze in Marbach EgeTrans erweitert am Neckarufer

Logistiker ist auf starkem Wachstumskurs

All das leistet sich das Unternehmen, weil es in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Was die räumliche Situation angeht, stoße man an seine Grenzen, erklärte Geschäftsführer Marcel Steinmüller. Man brauche dringend zusätzliche Kapazitäten. „Wir waren ganz klar ein Corona-Profiteur, haben unseren Umsatz in den letzten Jahren nahezu verdreifacht, werden auch 2022 wieder ein sehr gutes Jahr haben“, sagte er. Steinmüller betonte allerdings auch, dass die Wirtschaft wahrscheinlich insgesamt auf eine Rezession zusteuere, von der auch seine Firma als Logistikdienstleister betroffen sein werde. In welchem Umfang man also in drei Jahren die 130 Büroplätze wirklich selbst in Anspruch nehmen werde, müsse sich erst zeigen. Denkbar wäre für die Firma auch, Teile der Büroflächen zu vermieten.