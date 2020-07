Victoria von Schweden und ihre Familie Prinz Oscar ist Vater Daniel wie aus dem Gesicht geschnitten

Von dem offiziellen Termin für die Fotografen am „Victoria-Tag“, dem 14. Juli, schien der kleine Prinz nicht eben begeistert zu sein: Während die routinierte Prinzessin Estelle mit ihrer Mutter um die Wette strahlte (die Achtjährige ist ein echter Medienprofi), war Oscar kein noch so schmallippiges Lächeln zu entlocken. Die Fotografen sind es gewohnt, was dem kleinen Prinzen sogar den Spitznamen „Grumpy Oscar“ einbrachte.