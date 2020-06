VfB Stuttgart zurück in der Bundesliga Der Aufsteiger muss sich ganz unten einreihen

Beim Blick auf die kürzlich veröffentlichten Bilanzzahlen der Deutschen Fußball Liga (DFL) fällt die Antwort ernüchternd aus: Der Aufsteiger muss sich im Club der Millionäre weit hinten einreihen. Er ist längst nicht mehr der viel zitierte „nicht normale Aufsteiger“ wie vor drei Jahren. Sondern ein recht gewöhnlicher. 2016 ließ sich der erste Gang in die Zweitklassigkeit nach 41 Jahren in Liga eins noch vergleichsweise leicht abfedern. Der zweite Abstieg innerhalb von drei Jahren hinterlässt größere Narben, auch wenn Finanzvorstand Stefan Heim vor einem Jahr betonte: „Der Verein hat kein Mittelherkunftsproblem, sondern ein Mittelverwendungsproblem.“

Der Einschnitt geht vor allem auf die entgangenen Fernsehgelder zurück. Um 20 Millionen Euro fielen diese geringer aus und werden nun in ähnlichem Umfang auf rund 45 Millionen Euro aufgestockt. Bei einem Abstieg von Werder Bremen wären es bis zu zwei Millionen mehr. Doch das Geld lässt sich nicht zurückholen. Ähnlich wie bei einem Versicherungsfall summiert sich der Schaden über viele Jahre, da vor allem die jeweiligen Endplatzierungen zur Berechnung der TV-Gagen zugrunde gelegt werden.

Auch Mainz, Augsburg und Freiburg sind dem VfB voraus

Selbst die Kleinen der Liga wie der FC Augsburg (49 Millionen Euro pro Saison), der FSV Mainz (53) oder der SC Freiburg (59) sind dem VfB durch ihre langjährige Erstligazugehörigkeit enteilt. Was sich auch an den Marktwerten der jeweiligen Kader ablesen lässt. In beiden Kategorien wird sich der Club aus Cannstatt nach dem Wiederaufstieg im Bereich des Relegationsrangs wiederfinden. Einzig Mitaufsteiger Arminia Bielefeld und Union Berlin rangieren noch hinter dem VfB.

Die Kluft, die sich zwischen erster und zweiter Liga offenbart, entpuppt sich immer mehr als Delta. Finanziell wie sportlich, letztlich bedingt beides einander. Der große Graben hängt mit den Einnahmen aus den TV-Übertragungen zusammen. Sie bilden die größte Einnahmequelle der Vereine – die Abhängigkeit vom Fernsehen wurde durch Corona noch einmal deutlich. Wie sehr das Geld den Wettbewerb zementiert, macht ein Vergleich der beiden letzten Bundesliga-Abschlusstabellen deutlich. Es gab so gut wie keine Veränderungen. Nahezu die identischen Clubs bestimmten den Kampf um Meisterschaft, Europapokalplätze und Klassenverbleib. Über allen thront der FC Bayern - zu dem man es in Cannstatt gar nicht erst wagt, einen Vergleich anzustellen.

Plädoyer für Neuverteilung der TV-Gelder

Weshalb die ersten Vereine für eine Neuverteilung der Fernsehgelder plädieren. „Bei Beibehaltung des aktuellen Verteilerschlüssels würde die Schere zwischen Groß und Klein noch weiter auseinandergehen. Dies kann nicht im Sinne des Wettbewerbs sein“, sagt etwa Michael Ströll, der Geschäftsführer des FC Augsburg.

Was den VfB im Vergleich zum Trio aus Augsburg, Freiburg und Mainz ebenfalls zurückwirft, sind die Folgen der Coronakrise. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit spülen Heimspiele mit meist mehr als 50 000 Zuschauern jeweils eine Million Euro in die Kassen. Deutlich mehr als bei Clubs mit kleineren Stadien. Diese Einnahmen fehlen nun. Und treffen den VfB auch härter als die Champions-League-Dauergäste aus München, Dortmund und Leipzig, für die der Kartenverkauf aus der Bundesliga nicht mehr als ein Zubrot bedeutet. In Stuttgart beträgt der Anteil des Ticketings an den Einnahmen dagegen 20 Prozent. Weshalb sie an der Mercedesstraße von einer „brutal herausfordernden Situation“ sprechen. An den Rekordumsatz von 165 Millionen Euro aus dem Vorjahr sei nicht einmal zu denken.

In der subjektiven Wahrnehmung vieler mag der VfB noch immer kein gewöhnlicher Aufsteiger sein. In der objektiven Betrachtung schon. Am Ende steht die fast philosophische Frage, ob Geld nun Tore schießt oder nicht. Sportdirektor Sven Mislintat wird sie bei der Kaderplanung auf seine Weise beantworten müssen.

