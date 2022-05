Pablo Maffeo bei RCD Mallorca Dem VfB Stuttgart winkt eine hohe Ablösesumme

Mit der Verpflichtung von Markus Weinzierl sei das damalige „Desaster“ losgegangen“, sagte Maffeo einmal rückblickend. „Er hat sich wenig respektvoll mir gegenüber gezeigt und sich vor dem Team und vor der Öffentlichkeit über mich ausgelassen“, erinnert sich der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger. Er selbst habe nie ein Wort gesagt, aber sich auch nicht immer vorbildlich verhalten und Fehler gemacht, gab Maffeo zwar zu, attestierte Weinzierl im Groll aber auch das: „Er war sicher der schlechteste Trainer, den ich je hatte. Zum Glück ist er nicht mehr dort.“

Allen ist geholfen

Pablo Maffeo fühlte sich in Stuttgart nie wirklich integriert. Auf Mallorca ist das anders, und so ist durch den Klassenverbleib am Ende wohl allen geholfen: Der Spanier Maffeo darf auf der traumhaften Balearen-Insel bleiben, und der VfB Stuttgart freut sich über eine Ablösesumme, die der Vereinskasse nach diesen schwierigen Corona-Zeiten ganz sicher guttut. Es soll sich dabei um drei Millionen Euro handeln. Was so ein 2:0 in Osasuna doch so alles bewirken kann...