VfB Stuttgart VfB zeigt gegen FC Liverpool gute Ansätze

Saalfelden - Jürgen Klopp hat sich schon nach wenigen Minuten die Kapuze seiner grauen Regenjacke über den Kopf gezogen. So versuchte sich der Trainer des FC Liverpool gleich doppelt vor dem heftigen Regen in Saalfelden zu schützen. Es schüttete. Doch der VfB Stuttgart ließ sich vom englischen Fußballmeister nicht komplett nass machen. Klopps Team gewann das Testspiel am Samstagabend 3:0 (2:0) gegen den Bundesliga-Aufsteiger.