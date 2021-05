VfB Stuttgart So steht es um die Vertragslaufzeiten der Spieler

Stuttgart - Der VfB Stuttgart blickt vor dem Saisonfinale gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) bereits auf die kommende Saison, die Planungen sind in vollem Gange. Neben der Ausschau nach potenziellen Neuzugängen geht es auch darum, Überlegungen zu den eigenen Akteuren anzustellen. Welche Verträge laufen aus? Mit wem will der Verein verlängern? Wer kann gehen? Dazu haben sich einige Profis in dieser Saison auf die Notizblöcke anderer Clubs gespielt. Wie steht es also um die Verträge der Leistungsträger?