VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga Spitzenplatz im Verletzten-Ranking

Die hohe Zahl an Ausfällen ist das eine. Doch wie steht es im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Fußball-Bundesliga? Der Blog fussballverletzungen.com hat nun eine Hinrundenbilanz gezogen. Ergebnis: Der VfB ist die Mannschaft mit den zweitmeisten verletzungsbedingten Ausfällen. Insgesamt summiert sich die Zahl der Ausfalltage auf 1460, im Schnitt sind das knapp 42 pro Spieler. Nur Borussia Dortmund hat das Verletzungspech beziehungsweise Corona noch stärker erwischt. Am wenigsten von Verletzungen und Krankheiten betroffen waren Union Berlin, Mainz 05 und Arminia Bielefeld. Auffällig: Schon in der vergangenen Spielzeit belegte der VfB Stuttgart in diesem Ranking den zweiten Platz.