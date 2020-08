VfB Stuttgart in der Bundesliga Das ist der Spielplan für das Matarazzo-Team

Chance auf Revanche gegen Union Berlin

In der höchsten deutschen Spielklasse bekommt es der VfB Stuttgart nun wieder mit der Crème de la Crème des Profifußballs zu tun und trifft im Zuge dessen unter anderem auf die Champions-League-Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Doch in der Bundesliga bietet sich dem Verein mit dem Brustring auch die Chance auf eine Revanche gegen den 1. FC Union Berlin – vor gut einem Jahr waren die Weiß-Roten in der Relegation an der Mannschaft aus Köpenick gescheitert.