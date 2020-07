Bundesliga-Saisonvorbereitung Das ist der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart

Stuttgart - Am kommenden Montag, 3. August, beginnt für die Profis des VfB Stuttgart wieder der Ernst des Fußballlebens. Nach fünf Wochen Urlaub bittet VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf dem Clubgelände zum Aufgalopp für die kommende Bundesligasaison. Anders als in den vergangenen Jahren werden Spieler und Betreuerteam weitgehend unter sich weilen. Auf Grund der Corona-Bestimmungen werden sämtliche Trainingseinheiten an der Mercedesstraße genauso wie im Trainingslager in Kitzbühel ohne Fans stattfinden. Gleiches gilt für die Testspiele.