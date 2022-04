VfB Stuttgart im Abstiegskampf „Das geht einfach nicht“ – Kevin Kuranyi kritisiert den VfB

Acht Jahre lang spielte Kevin Kuranyi für den VfB Stuttgart, in denen er vom Jungspund zum Nationalspieler reifte. Die Entwicklungen rund um seinen langjährigen Verein verfolgt der 40-Jährige bis heute genau, der in seiner Karriere in 275 Bundesliga-Spielen für den VfB und den FC Schalke 04 insgesamt 111 Tore erzielte. Mit dem Auftritt der Weiß-Roten im Abstiegsduell mit Hertha BSC war Kuranyi überhaupt nicht einverstanden.