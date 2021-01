VfB Stuttgart II Sieg-Premiere 2021 im „Mentalitätsspiel“

„Wir waren auch in den beiden letzten Spielen nicht so schlecht und so wollten wir an dies Leistungen anknüpfen. Wir haben dieses Spiel als Mentalitätsspiel ausgerufen, da es ein sehr kleiner und enger Kunstrasen war. Die Jungs haben das angenommen, haben einfachen Fußball gespielt und sind kompakt gestanden“, sagte VfB-Trainer Frank Fahrenhorst. „Mit den Toren kam dann auch das Selbstvertrauen, wobei wir es nach dem 3:0 etwas übertrieben haben und prompt das 1:3 kassieren. Das habe ich in der Halbzeit auch angesprochen und wir haben im zweiten Durchgang sehr konzentriert verteidigt, wobei nicht mehr so viel nach vorne ging.“