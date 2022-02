VfB Stuttgart II Sieg im vorletzten Test vor dem Restrundenstart

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II hat im vorletzten Test vor dem Restrundenauftakt am 12. Februar überzeugt. Vor leeren Rängen zeigte der Regionalligist eine griffige Vorstellung in einem intensiv geführten Spiel. Trainer Frank Fahrenhorst brachte beim 3:2 gegen den Oberligisten SGV Freiberg alle seine Neuzugänge und auch mehrere U19-Spieler zum Einsatz. Rilind Hetemi, Jeremy Landu, Erkan Eyibil, Noah Ganaus und Luis Coordes bekamen alle ihre Minuten in dem über drei Spielphasen (30 und zweimal 25 Minuten) angelegten Test. Aus der U19 spielten Lukas Laupheimer, Leon Reichardt und Luis Ribeiro – alle machten ihre Sache ordentlich.