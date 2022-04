VfB Stuttgart II Pleite im Lokalduell der Regionalliga Südwest

Steigerung im zweiten Durchgang

Nach Wiederbeginn steigerte sich der VfB II. Die Fahrenhorst-Elf war gleich gut in der Partie und hatte durch Erkan Eyibil (47.) die Großchance zum Ausgleich. Sein Kopfball wurde allerdings von der Linie gekratzt. Die schwungvolle Phase des VfB II erwies sich allerdings als Strohfeuer. In der Schlussphase kamen die Hausherren zu keinen nennenswerten Torabschlüssen mehr. Es blieb beim 1:0 für Großaspach, in der Schlussminute sah Erkan Eyibil dann auch noch die Rote Karte. Der VfB II rutschte auf einen Relegationsplatz, Großaspach zog an den Stuttgartern vorbei.