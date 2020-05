VfB Stuttgart II Der Kapitän muss von Bord

Am Saisonende aber ist nun Schluss. Es werde auf seiner Position auf der Sechs anders geplant, lautete die Begründung. Kiefer ist neben Marc Stein (34), Benedikt Koep (32) und Marcel Sökler (29) einer der vier Ü-23-Spieler im aktuellen Kader, von denen immer nur drei gemeinsam auf dem Platz stehen dürfen. „Ich bin voll im Saft und guter Dinge, dass ich eine passende neue Herausforderung finde“, sagt Kiefer, bei dem sich die erste Enttäuschung inzwischen etwas gelegt hat. Er hofft und geht davon aus, dass er sich als Oberliga-Meister und Aufsteiger mit der U21 vom Wasen verabschieden kann – und die derzeit unterbrochene Saison nicht komplett annulliert wird. „Das wäre der worst case“, sagt Kiefer. Doch er geht vom Sprung in die Regionalliga aus, da er mit seinem Team sowohl in der Hinrunden-Tabelle, als auch aktuell an der Spitze steht.