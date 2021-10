VfB Stuttgart gegen Union Berlin 1:1 – Wahid Faghir lässt die VfB-Fans in letzter Minute jubeln

Seit vier Spielen ungeschlagen

Für die Stuttgarter um Trainer Pellegrino Matarazzo war es die vierte Partie in Folge ohne Niederlage. Mit zehn Punkten hängen die Schwaben aber weiter in der Gefahrenzone fest. Während der VfB am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln auf ein Erfolgserlebnis hofft, will Union beim Drittligisten Waldhof Mannheim wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.