VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Stuttgarter Horrorbilanz gegen Leipziger Negativserie

Der Stuttgarter Horrorbilanz setzen die Leipziger vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen am Samstag (15.30 Uhr) ihre Auswärtsmisere entgegen. Die Mannschaft von Domenico Tedesco ist in dieser Spielzeit in der Fremde noch sieglos (vier Niederlagen, vier Unentschieden). Eine der beiden Serien könnte also am Samstag reißen. Wobei die Gastgeber auch mit einem schnöden Unentschieden leben könnten – selbst es wenn es wieder nicht zum Legendenspiel taugt.