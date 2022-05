VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund U19 des VfB krönt sich zum Pokalsieger

Im ersten Durchgang entwickelte sich unter den Augen von Vorstandschef Alexander Wehrle und Präsident Claus Vogt eine ansehnliche Partie. Der BVB, der als Favorit in das Finale gegangen war, erspielte sich dabei leichte Feldvorteile, ohne allerdings zu großen Gelegenheiten zu kommen. Dann war der Club aus Cannstatt mit einem Doppelschlag zur Stelle: Zunächst köpfte Leon Reichardt (24.) nach einem Eckball das 1:0 für den VfB. Nur vier Zeigerumdrehungen später schlenzte Nathan Winkler das Spielgerät aus rund 13 Metern überlegt in den linken Winkel. Just in einer Phase, als der VfB alles im Griff zu haben schien, erzielte der Niederländer Julian Rijkhoff (43.) den Anschlusstreffer für die Westfalen. So ging es mit dem 2:1 in die Kabinen.