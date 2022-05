VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln „So einen Moment wie heute vergisst man nie“

Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart den 1. FC Köln – und sollte einen Samstagnachmittag für die Ewigkeit erleben. Durch ein Tor von Wataru Endo in der Nachspielzeit gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo mit 2:1 – und machte so auf dramatische Art den direkten Klassenverbleib perfekt.