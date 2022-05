Einzelkritik zum VfB Stuttgart So schlugen sich die VfB-Profis beim Last-Minute-Wahnsinn

Im ersten Durchgang entwickelte sich schnell eine offene Partie. Nach elf Minuten bekam der VfB von Schiedsrichter Robert Schröder einen Foulelfmeter zugesprochen – doch FC-Keeper Marvin Schwäbe parierte den Strafstoß von Sasa Kalajdzic. Der Österreicher indes ließ sich von diesem Fehlschuss nicht beirren – und erzielte nach der darauf folgenden Ecke in der 12. Minute das 1:0 per Kopf (xG=20,8%). Zwanzig Minuten später hatte Wataru Endo für die Schwaben das 2:0 auf dem Fuß. Der Kapitän setzte den schwer zu nehmenden Versuch nach einer Flanke von Borna Sosa allerdings über das Tor (xG=12,1%). In der Folge verpassten Konstantinos Mavropanos (xG=17,3%) und erneut Wataru Endo (xG=35,5%) den zweiten Treffer – diesmal stand die Latte im Weg (35.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs setzte Tiago Tomas dem Chancenwucher des VfB die Krone auf, als er alleine auf Marvin Schwäbe zulief, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte (xG=29,4%). So ging es mit 1:0 in die Kabinen.