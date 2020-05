Jochen Seitz ist tot Der VfB Stuttgart trauert um legendären Zeugwart

Andreas Beck trauert auf Instagram

Auch Andreas Beck verleiht seiner Trauer um Jochen Seitz in den sozialen Netzwerken Ausdruck. „Eine sehr traurige Nachricht“, so der ehemalige VfB-Profi auf Instagram. „Ich kann mir den VfB ohne Jochen Seitz gar nicht vorstellen. Er war von meinem ersten Tag in der Jugend eigentlich immer da – und hat für diesen Club gelebt. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“