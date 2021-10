VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln Das könnte die Pokal-Elf von Pellegrino Matarazzo sein

Stuttgart - Der Respekt vor dem 1. FC Köln ist groß bei Pellegrino Matarazzo, und das hat nicht nur mit dem 2:2 zuletzt gegen Bayer Leverkusen (nach 0:2-Rückstand) zu tun. Sondern mit dem Auftreten der Kölner in der gesamten Saison. „Sie interpretieren ihr Spiel sehr offensiv, sind bei eigenem Ballbesitz extrem mutig“, sagt der VfB-Trainer vor dem Zweitrundenduell im DFB-Pokal an diesem Mittwoch (20.45 Uhr). „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel – in beide Richtungen.“