VfB Stuttgart Das ist der Stand bei den Verletzten und Erkrankten

Stuttgart - Am Tag nach der 0:2-Pokalniederlage gegen den 1. FC Köln hat VfB-Sportdirektor Sven Mislintat eine Bestandsaufnahme zum Stand der verletzten und erkrankten Spieler vorgenommen. Demnach rechnet der Sportchef nach der Länderspielpause wieder mit Silas Katompa Mvumpa. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er dann einen Fitness- und Gesundheitszustand erreicht hat, der einen Kaderplatz ermöglicht. Ob er dann auch athletisch so weit ist, muss man dann entscheiden“, sagte Mislintat am Donnerstag. Nach der Länderspielpause ist der VfB am 20. November bei Borussia Dortmund zu Gast. Bei Sasa Kalajdzic, der wie Silas bei der Heimniederlage gegen die Kölner schmerzlich vermisst wurde, dauert es bis Januar, ehe wieder an einen Einsatz zu denken ist.