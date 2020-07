VfB Stuttgart Co-Trainer Rainer Widmayer und der VfB gehen getrennte Wege

Wie ein Sprecher des VfB Stuttgart auch unserer Redaktion gegenüber mitteilte, fiel die Entscheidung in gegenseitigem Einverständnis. „Ein persönliches Gespräch mit Rainer Widmayer hat ergeben, dass er dem Trainer-Team der Lizenzspieler in der nächsten Saison nicht angehören wird“, so der Sprecher weiter.