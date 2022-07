VfB Stuttgart Borna Sosa droht für das Trainingslager auszufallen

Mit raumgreifenden Schritten und einer Geschwindigkeit um die 18 Kilometer pro Stunde wurde VfB-Kapitän Wataru Endo bereits am Vormittag im Haus des Sports „geblitzt“. Der Mittelfeldspieler war einer von fünf aus ihrem Sonderurlaub zurückgekehrten VfB-Nationalspielern, die die obligatorischen Leistungstests absolviert haben. „Back in Business“, kommentierte Endo via Twitter, offensichtlich voller Tatendrang. Ebenfalls auf dem Laufband war Ömer Beyaz, der seine Corona-Infektion überstanden hat und wieder freigetestet ist.