VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin Warum der VfB zu spät in Fahrt kommt

Mit der Last von zwei Niederlagen hintereinander muss der VfB dann in der Mercedes-Benz-Arena antreten, da die Stuttgarter zuvor gegen Borussia Dortmund verloren hatten. Und wie gegen den BVB bewegten sich die Gäste zumindest im zweiten Abschnitt auf Augenhöhe in dieser Begegnung um die Europapokal-Ränge. Unions Coach Urs Fischer hatte ja während der Woche das neue Ziel ausgerufen, sich für die internationale Bühne qualifizieren zu wollen. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo mag zwar nicht zu weit nach vorne schauen, doch auch der VfB will die Möglichkeit auf die neu geschaffene Conference League nicht einfach so verstreichen lassen.